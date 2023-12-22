  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:24
92
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"РИА Новости": российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

0 0

Поиск и подготовка данных позиций происходит в сумерках.

Вооруженные силы России улучшили позиции на Артемовском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира группы спецназа группировки войск "Юг".

По его словам, войска противника отходят и увеличивают так называемую "серую зону", в связи с чем российским войскам приходится искать новые позиции. Поиск и подготовка данных позиций происходит в сумерках. Также командир добавил, что российский спецназ ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты "Тор-М2" уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: артемовское направление, вооруженные силы россии, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии