"РИА Новости": российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

Поиск и подготовка данных позиций происходит в сумерках.

Вооруженные силы России улучшили позиции на Артемовском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира группы спецназа группировки войск "Юг".

По его словам, войска противника отходят и увеличивают так называемую "серую зону", в связи с чем российским войскам приходится искать новые позиции. Поиск и подготовка данных позиций происходит в сумерках. Также командир добавил, что российский спецназ ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты "Тор-М2" уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ.

Видео: Telegram / РИА Новости