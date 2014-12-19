Минобороны: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Атаки войск противника были отражены в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки войск противника были отражены в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. Кроме того, на данном направлении российские войска нанесли огневое поражение по около 170 целям противника. Общие потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ уничтожили несколько групп украинских боевиков к северу от Артемовска.

Видео: Минобороны России