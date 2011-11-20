Минобороны: подразделения ВДВ уничтожили несколько групп украинских боевиков к северу от Артемовска

Они применили по противнику 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя".

Подразделения российских ВДВ уничтожили несколько групп украинских боевиков к северу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В боевых действиях на данном направлении участвовали военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения. Подразделения получили разведданные о приближении к окраинам города нескольких вооруженных групп ВСУ. Они применили по противнику 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя". В результате выполненных действий было остановлено продвижение украинских войск.

Ранее Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении.

Видео: Минобороны России