Минобороны: российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери противника составили до 250 военнослужащих, два ББМ и четыре автомобиля.

Вооруженные силы России отразили атаку штурмовой группы украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атака штурмовой группы мехбригады противника была отражена в результате слаженных действий личного состава мотострелковых подразделений. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, два ББМ и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Поднос".

Видео: Минобороны России