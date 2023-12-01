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Минобороны: российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении

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Потери противника составили до 250 военнослужащих, два ББМ и четыре автомобиля.

Вооруженные силы России отразили атаку штурмовой группы украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атака штурмовой группы мехбригады противника была отражена в результате слаженных действий личного состава мотострелковых подразделений. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, два ББМ и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Поднос".

Видео: Минобороны России

Теги: атака, вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии, штурмовая группа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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