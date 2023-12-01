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Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Поднос"

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Расчеты 82-мм минометов уничтожают выявленные опорные пункты ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы минометов "Поднос" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 82-мм минометов уничтожают выявленные опорные пункты ВСУ. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Российские разведчики вскрыли замаскированные пункты временной дислокации и позиции противника. Также в военном ведомстве отметили, что минометные расчеты заняли оборудованные в фортификационном плане позиции и использовали рельеф местности при подавлении огневых точек украинских войск.

Ранее мы сообщали, что Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, минометы поднос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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