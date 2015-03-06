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Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Гиацинт-Б"

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Артиллеристы наносят удары по замаскированным огневым позициям ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы гаубицы "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 152-мм гаубицы наносят удары по замаскированным огневым позициям ВСУ. Боевые действия проходят в районе Работино. Также российские войска уничтожили бронеавтомобиль западного производства, который двигался в сторону оборонительных позиций. Огонь корректировался с помощью беспилотника.

Ранее Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, гиацинт-б, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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