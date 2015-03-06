Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Гиацинт-Б"

Артиллеристы наносят удары по замаскированным огневым позициям ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы гаубицы "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 152-мм гаубицы наносят удары по замаскированным огневым позициям ВСУ. Боевые действия проходят в районе Работино. Также российские войска уничтожили бронеавтомобиль западного производства, который двигался в сторону оборонительных позиций. Огонь корректировался с помощью беспилотника.

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Видео: Минобороны России