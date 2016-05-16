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Минобороны: российские войска нанесли поражение штурмовой группе ВСУ на Краснолиманском направлении

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Общие потери противника составили до 290 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовой группе украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центр группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение штурмовой группе бригады национальной гвардии Украины нанесли при поддержке огня артиллерии в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, авиация группировки нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Червоная Диброва. Общие потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, две ББМ, пять автомобилей, САУ "Палладин" и две САУ "Дана" чешского производства.

Ранее Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны россии, штурмовая группа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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