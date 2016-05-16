Минобороны: российские войска нанесли поражение штурмовой группе ВСУ на Краснолиманском направлении

Общие потери противника составили до 290 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовой группе украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центр группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение штурмовой группе бригады национальной гвардии Украины нанесли при поддержке огня артиллерии в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, авиация группировки нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Червоная Диброва. Общие потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, две ББМ, пять автомобилей, САУ "Палладин" и две САУ "Дана" чешского производства.

Ранее Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби.

Видео: Минобороны России