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Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби

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Экипажи взлетели одновременно на трех машинах в максимально тесной группе.

Минобороны показало кадры пилотажного мастерства истребителей СУ-35С в Абу-Даби, сопровождавших президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

На опубликованном видео экипажи взлетели одновременно на трех машинах в максимально тесной группе. Расстояние между СУ-35С в процессе разбега по полосе и отрыва от земли составляет не более нескольких метров. Отмечается, что все истребители оснащены ракетами класса "воздух-воздух" малой и средней дальности.

Ранее Песков заявил, что истребители Су-35С сопровождали Путина при перелете в Абу-Даби.

Видео: Минобороны России

Теги: истребители, минобороны россии, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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