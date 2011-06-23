Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби

Экипажи взлетели одновременно на трех машинах в максимально тесной группе.

Минобороны показало кадры пилотажного мастерства истребителей СУ-35С в Абу-Даби, сопровождавших президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

На опубликованном видео экипажи взлетели одновременно на трех машинах в максимально тесной группе. Расстояние между СУ-35С в процессе разбега по полосе и отрыва от земли составляет не более нескольких метров. Отмечается, что все истребители оснащены ракетами класса "воздух-воздух" малой и средней дальности.

Ранее Песков заявил, что истребители Су-35С сопровождали Путина при перелете в Абу-Даби.

Видео: Минобороны России