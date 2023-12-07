Песков: истребители Су-35С сопровождали Путина при перелете в Абу-Даби

Истребители Су-35С российских ВКС сопровождали президента РФ Владимира Путина при перелете в Абу-Даби. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что глава государства работал в неспокойном регионе. По словам Пескова, в связи с этим принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности президента. Он также отметил, что президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах.
Ранее Путин заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.
Видео: Минобороны России
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