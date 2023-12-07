Песков: истребители Су-35С сопровождали Путина при перелете в Абу-Даби

В Кремле отметили, что глава государства работал в неспокойном регионе.

Истребители Су-35С российских ВКС сопровождали президента РФ Владимира Путина при перелете в Абу-Даби. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что глава государства работал в неспокойном регионе. По словам Пескова, в связи с этим принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности президента. Он также отметил, что президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах.

Ранее Путин заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Видео: Минобороны России