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Песков: истребители Су-35С сопровождали Путина при перелете в Абу-Даби

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В Кремле отметили, что глава государства работал в неспокойном регионе.

Истребители Су-35С российских ВКС сопровождали президента РФ Владимира Путина при перелете в Абу-Даби. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что глава государства работал в неспокойном регионе. По словам Пескова, в связи с этим принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности президента. Он также отметил, что президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах.

Ранее Путин заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Видео: Минобороны России

Теги: абу-даби, владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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