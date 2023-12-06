Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

По словам главы государства, товарооборот между странами вырос более чем на 67% в 2022 году.

Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен заид Аль Нахайяном в Абу-Даби.

Глава государства отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире. По его словам, товарооборот между странами вырос более чем на 67% в 2022 году. Он подчеркнул ,что в 2023-м показатель может увеличиться еще больше. Также Путин отметил рост инвестиций и промышленной кооперации.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл с визитом в Абу-Даби.

Видео: Telegram / СМОТРИ