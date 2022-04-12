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Минобороны: российские войска сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении

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В ходе контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли шесть минометных расчетов.

Вооруженные силы России сорвали две попытки ротации подразделений украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центр группировки "Восток" Олег Чехов.

Попытки ротаций подразделений противника были пресечены в районах Угледара и севернее Новодонецкого. Кроме того, российские войска огнем артиллерии уничтожили разведгруппу ВСУ в районе севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли шесть минометных расчетов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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