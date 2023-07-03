Минобороны: российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

В результате нанесенных ударов уничтожено до 260-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы РФ успешно отразили девять атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки противника были отражены в районах населенных пунктов Золотаревка (ЛНР), Водяное, Первомайское и Клещиевка (ДНР). В результате нанесенных ударов уничтожено до 260-ти украинских военнослужащих. Также были поражены один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Ранее Шойгу заявил, что российские войска снижают наступательный потенциал ВСУ эффективными ударами.

Видео: Минобороны России