Минобороны: российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Также российские войска поразили командный пункт горно-штурмовой бригады противника.

Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Новгородское (ДНР), Новопавловка (Запорожская улица) и Моховец. Кроме того, в районе населенного пункта Запасное (Запорожская область) российские войска поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили попытки атак украинских войск на трех направлениях.

Видео: Минобороны России