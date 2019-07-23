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Минобороны: российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

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Также российские войска поразили командный пункт горно-штурмовой бригады противника.

Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склады были обнаружены в районах населенных пунктов Новгородское (ДНР), Новопавловка (Запорожская улица) и Моховец. Кроме того, в районе населенного пункта Запасное (Запорожская область) российские войска поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили попытки атак украинских войск на трех направлениях.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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