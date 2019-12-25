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Минобороны: российские военные улучшили позиции в Харьковской области
Сегодня, 13:21
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Минобороны: российские военные улучшили позиции в Харьковской области

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Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступательные действия на широком фронте.

Вооруженные силы России улучшили позиции в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжили наступательные действия на широком фронте в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое. Также российские войска отразили четыре атаки и контратаки подразделений четырех механизированных бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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