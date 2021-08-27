Минобороны: российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Деятельность двух ДРГ была пресечена в районах населенных пунктов Берестовое и Новоселовское.

Вооруженные силы России пресекли деятельность двух украинских ДРГ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Деятельность двух ДРГ была пресечена в районах населенных пунктов Берестовое и Новоселовское (ЛНР). Кроме того, за сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили до 60-ти украинских военнослужащих, три пикапа, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку Krab.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь".

Видео: Минобороны России