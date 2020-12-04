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Минобороны: экипаж Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"

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В результате удара техника противника, движущаяся на большой скорости, была уничтожена.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

Экипаж вертолета уничтожил движущуюся бронетехнику украинских войск на Южно-Донецком направлении. Цели были поражены управляемыми ракетами "Вихрь". В результате удара техника противника, движущаяся на большой скорости, была уничтожена вместе с экипажами.

Ранее мы сообщали, что Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, вихрь, ка-52, минобороны россии, ракеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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