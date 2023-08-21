Минобороны: российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

Российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами украинских войск на Авдеевском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Удар был нанесен по станции разгрузки Межевая. В результате выполненных действий были уничтожены десять единиц транспортных средств подвоза и значительное количество живой силы противника. Кроме того, российские войска поразили район сосредоточения живой силы и огневых средств мотопехотного батальона отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодмитровка.
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Видео: Минобороны России
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