Минобороны: российские и белорусские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания

Мероприятия проходят на территории Белоруссии.

Российские и белорусские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Мероприятия проходят на территории Белоруссии. Экипажи отрабатывают поиск цели для ее дальнейшего уничтожения, а также слаженность в работе расчетов.

Также в военном ведомстве сообщили, что в тренировочном комплексе проходят тренировки по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий. Кроме того, в глубине соснового леса проходят занятия по управлению военной техникой.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета.

Видео: Минобороны России