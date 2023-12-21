Минобороны: российские десантники уничтожили на Днепре три моторные лодки ВСУ

Цели противника обнаружили с помощью FPV-дрона.

Российские десантники уничтожили на Днепре три моторные лодки украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые действия велись в Херсонской области. Цели противника обнаружили с помощью FPV-дрона. Одна из моторных лодок перевозила по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Определив цель, оператор профессионально осуществил заход на нее. Аналогичный действия были совершены и против двух других лодок.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г".

Видео: Минобороны России