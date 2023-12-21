Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы группировки войск "Запад" наносят удары по району сосредоточения живой силы и взводному опорному пункту ВСУ. Боевые действия велись на Купянском направлении. Также в военном ведомстве отметили, что данные по целям передают через расчет БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России