Кроме того, российские войска сорвали попытку атаки десантно-штурмовой бригады противника.

Вооруженные силы России поразили опорные пункты украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Опорные пункты, а также пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы противника были поражены в районах Новомихайловки, Парасковиевки, Угледара и Новоукраинки. Кроме того, российские войска сорвали попытку атаки десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Общие потери противника составили семь долговременных огневых точек и до 180 боевиков убитыми и раненными, три ББМ и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России