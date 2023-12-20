Минобороны: российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 60 военнослужащих, танк Т-64 и три боевые бронированные машины.

Вооруженные силы России отразили восемь контратак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп трех механизированных бригад противника были отражены в ходе ведения активной обороны в районе Синьковки. В результате украинские войска отошли в южном направлении. Общие потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк Т-64 и три боевые бронированные машины.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России