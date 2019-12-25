Минобороны: российские ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Макеевка, Новоникольское, Меловатка (ЛНР), Берестовое (ДНР), Пшеничное, Семеновка (Запорожская область), Ольшана и Крынки (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

Фото: Минобороны России