Минобороны: российские ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное (Запорожская область), Площанка, Кременная (ЛНР), Володино и Благовещенка (ДНР). Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.
Видео: Минобороны России
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