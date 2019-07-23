Минобороны: российские ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное (Запорожская область), Площанка, Кременная (ЛНР), Володино и Благовещенка (ДНР). Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Видео: Минобороны России