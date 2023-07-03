Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино (ДНР), Луговое, Вербовое (Запорожская область), Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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