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Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино (ДНР), Луговое, Вербовое (Запорожская область), Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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