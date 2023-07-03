Минобороны: российские ПВО сбили 14 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино (ДНР), Луговое, Вербовое (Запорожская область), Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России