Минобороны: российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана, Золотаревка, Кременная (ЛНР), Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка (ДНР) и Забарино (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". В районе населенного пункта Закотное (ДНР) был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область.

Видео: Минобороны России