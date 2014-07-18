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Минобороны: российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана, Золотаревка, Кременная (ЛНР), Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка (ДНР) и Забарино (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". В районе населенного пункта Закотное (ДНР) был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. 

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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