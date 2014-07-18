Минобороны: российские военные уничтожили ДРГ, пытавшуюся проникнуть в Белгородскую область

В результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

Вооруженные силы России совместно с Пограничной службой ФСБ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались проникнуть в Белгородскую область. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка. Российские военные уничтожили противника ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы. В результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Балтийском флоте начались оперативные учения.

Видео: Минобороны России