Минобороны: российская авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении

Удары нанесли экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовики Су-25.

Российская авиация нанесла восемь ударов по украинским войскам на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

Удары нанесли экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовики Су-25. Кроме того, в районе Староверовки ракетные войска поразили личный состав, вооружение и технику механизированной бригады ВСУ. В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия российской группировки вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России