Минобороны рассказало о работе танкистов из Приморья в зоне СВО

Задача выполнена "Востоком" на СВО.

Российские танкисты из Приморского края на территории проведения специальной военной операции разбирают опорные пункты Вооруженных сил Украины, а также прокладывают путь штурмовым подразделениям ВС РФ на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена представителями "Восточной" группировки войск.

Экипажи танков Т-80БВМ разбирают опорные пункты ВСУ, прокладывая путь штурмовым подразделениям в районе Приютного. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что отечественный танк Т-80 оснащен газотурбинным двигателем. Эта силовая установка позволяет бойцам выходить на огневые позиции почти бесшумно и неожиданно для противника. Обычно экипажи работают с закрытых огневых позиций, однако иногда тяжелые машины отправляются вплотную к линии боевого соприкосновения. Там они способны открыть огонь по врагу, находясь от укрепленной цели в 50 метрах. В целях дополнительной защиты танкисты обшивают свою технику листами стали. Речь идет о том, что на корпусе, спереди и сзади, военнослужащими устанавливаются металлические цепи, которые мешают FPV-дронам залетать внутрь машины.

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Фото и видео: Минобороны России