  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:39
115
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны рассказало о работе танкистов из Приморья в зоне СВО

0 0

Задача выполнена "Востоком" на СВО.

Российские танкисты из Приморского края на территории проведения специальной военной операции разбирают опорные пункты Вооруженных сил Украины, а также прокладывают путь штурмовым подразделениям ВС РФ на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена представителями "Восточной" группировки войск.

Экипажи танков Т-80БВМ разбирают опорные пункты ВСУ, прокладывая путь штурмовым подразделениям в районе Приютного.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что отечественный танк Т-80 оснащен газотурбинным двигателем. Эта силовая установка позволяет бойцам выходить на огневые позиции почти бесшумно и неожиданно для противника. Обычно экипажи работают с закрытых огневых позиций, однако иногда тяжелые машины отправляются вплотную к линии боевого соприкосновения. Там они способны открыть огонь по врагу, находясь от укрепленной цели в 50 метрах. В целях дополнительной защиты танкисты обшивают свою технику листами стали. Речь идет о том, что на корпусе, спереди и сзади, военнослужащими устанавливаются металлические цепи, которые мешают FPV-дронам залетать внутрь машины.

Российский БПЛА уничтожил бронетехнику ВСУ на курском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, приморский край, сво, т-80 бвм, танк, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии