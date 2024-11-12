"Рубикон" выполни задачу в российском приграничье.

Российский боевой расчет от центра беспилотных технологий "Рубикон" ликвидировал бронированную технику Вооруженных сил Украины на курском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что "Рубикон" создавался по личному указанию Андрея Белоусова. Министр инспектировал работу нового объекта, а также провел рабочее заседания по развитию отечественных беспилотных технологий.

Видео с уничтожением FPV-дроном бронетехники ВСУ расчетом испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны России на курском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России