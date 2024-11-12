Владимир Саль до разместил в соцсетях кадры выполнения задачи "Днепром" на СВО.

Российский боевой расчет FPV-дронов выявил и уничтожил личный состав Вооруженных сил Украины во время ротации и наблюдательный пункт армии киевского режима, расположенном на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Ролик опубликован в Telegram-канале главы нового региона страны Владимира Сальдо. В профильном ведомстве добавили, что задача успешно выполнена силами разведчиков-десантников при группировке войск "Днепр".

Операторы БПЛА выявили на правом берегу Днепра в одном из населенных пунктов проведение ротации личного состава ВСУ. Также в поле неподалеку был обнаружен наблюдательный пункт украинской армии. Помощник умело скорректировал работу по заходу, зафиксировал попадание. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие подчеркнули, что расчет работает парой. Такая система позволяет первому номеру готовит ударный дрон к запуску, а второму в это время производить разведку и поиск цели противника. Запустив FPV-машину, второй номер корректирует полет устройств для точного наведения на объект ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-28нм.

Фото и видео: Минобороны России