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Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска

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Подразделения ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали подразделения украинских войск на флангах. За сутки авиация в данном районе совершила восемь самовылетов. Кроме того, артиллерия Южной группировки войск выполнила 95 огневых задач.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты САУ "Гиацинт-С" ликвидировали объекты и позиции ВСУ в зоне СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовск, игорь конашенков, минобороны россии, штурмовые отряды
Категории: Лента новостей, Новости России,

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