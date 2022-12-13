Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска

Подразделения ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали подразделения украинских войск на флангах. За сутки авиация в данном районе совершила восемь самовылетов. Кроме того, артиллерия Южной группировки войск выполнила 95 огневых задач.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты САУ "Гиацинт-С" ликвидировали объекты и позиции ВСУ в зоне СВО.

Видео: Минобороны России