Минобороны раскрыло архивы о действиях Красной армии при штурме Берлина

Военные разместили в открытом доступе документы того времени.

Минобороны России раскрыло уникальные архивы о действиях Красной армии при штурме Берлина. Военными опубликованы материалы о завершающем этапе наступательной операции на столицу Германии во времена Второй мировой войны. В частности, упоминаются малоизвестные исторические факты, касающиеся действий Днепровской флотилии, включенной в состав пятой ударной армии.

Отряд полуглиссеров (в количестве 10 единиц) 1-й бригады речных кораблей, переброшенный на автомашинах в район Карлхорст, с 23 апреля по 25 апреля 1945 года оказал содействие 9-му стрелковому корпусу 5-й ударной армии при форсировании реки Шпрее. архивный документ

Приведены сведения из журнала боевых действий за период с 14 апреля по 3 мая 1945 года. Эксперты полагают, что операция по штурму Берлина выявила острую необходимость использования кораблей в аналогичных операциях для нападения на прибрежные укрепления. В журнале говорится о том, что опят средств флотилии показал необходимость использования кораблей при форсировании Красной армии водных рубежей.

Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов.

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