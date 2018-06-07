Минобороны: расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты ВСУ

Цели противника были поражены в районе населенного пункта Вербовое.

Расчеты ТОС-1А уничтожили опорные пункты украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цели противника были поражены в районе населенного пункта Вербовое. Отмечается, что в одном пакете у расчетов имеются 24 термобарических снаряда. После попадания в цель они распыляют и воспламеняют взрывоопасную смесь. Дальность стрельбы огнеметной системы составляет 6 км.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России