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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30

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В результате последних действий были поражены укрепления украинских войск с пехотой и бронетехникой.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы ведут боевые действия на Купянском направлении. Военнослужащие выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ и разрушению оборонительных сооружений противника. В результате последних действий были поражены укрепления украинских войск с пехотой и бронетехникой. Отмечается, что с момента получения координат цели от беспилотной авиации до выстрела проходит не более двух-трех минут.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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