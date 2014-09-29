Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30

В результате последних действий были поражены укрепления украинских войск с пехотой и бронетехникой.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы ведут боевые действия на Купянском направлении. Военнослужащие выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ и разрушению оборонительных сооружений противника. В результате последних действий были поражены укрепления украинских войск с пехотой и бронетехникой. Отмечается, что с момента получения координат цели от беспилотной авиации до выстрела проходит не более двух-трех минут.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР.

Видео: Минобороны России