Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР

Боевые действия велись в районе Клещеевки.

Минобороны показало видео уничтожения пехоты украинских войск ракетой противотанкового ракетного комплекса группировки войск "Юг".

На опубликованных кадрах расчет комплекса нанес огневой удар по пехоте 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Боевые действия велись в районе Клещеевки (ДНР). Войска противника передвигались вдоль лесополосы, пока ракета не поразила цель.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России