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Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР

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Боевые действия велись в районе Клещеевки.

Минобороны показало видео уничтожения пехоты украинских войск ракетой противотанкового ракетного комплекса группировки войск "Юг".

На опубликованных кадрах расчет комплекса нанес огневой удар по пехоте 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Боевые действия велись в районе Клещеевки (ДНР). Войска противника передвигались вдоль лесополосы, пока ракета не поразила цель.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, пехота, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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