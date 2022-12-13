Минобороны: расчет ОТРК "Искандер" уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Местоположение склада было выявлено разведкой.

Расчет ОТРК "Искандер" уничтожил склад боеприпасов украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Местоположение склада было выявлено разведкой. Получив координаты, расчет выдвинулся на стартовую позицию. Пуск ракеты был произведен за считанные минуты. После выполнения задачи военнослужащие сменили позицию.

В военном ведомстве отметили, что в целях безопасности ракетчики ежедневно меняют дислокацию, а также маскируют ОТРК в новых укрытиях.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч".

Видео: Минобороны России