Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

Военнослужащие поразили цели противника на дистанциях более 20 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы выдвигаются в район боевого применения, где занимают огневые позиции. Военнослужащие поразили цели противника на дистанциях более 20 км. В результате выполненных действий были уничтожены легкобронированная техника и личный состав ВСУ, который находился в тылу оборонительных порядков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России