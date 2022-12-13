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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч"

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Военнослужащие поразили цели противника на дистанциях более 20 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Смерч" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы выдвигаются в район боевого применения, где занимают огневые позиции. Военнослужащие поразили цели противника на дистанциях более 20 км. В результате выполненных действий были уничтожены легкобронированная техника и личный состав ВСУ, который находился в тылу оборонительных порядков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо смерч
Категории: Лента новостей, Новости России,

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