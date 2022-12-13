Минобороны РФ: российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Голая Пристань (Херсонская область), Кирилловка, Спорное, Веселое, Ямполовка (ДНР), Новоалександровка, Оборотновка (ЛНР), Петровка и Жовтневое. Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области.

Видео: Минобороны России