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Минобороны РФ: российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Голая Пристань (Херсонская область), Кирилловка, Спорное, Веселое, Ямполовка (ДНР), Новоалександровка, Оборотновка (ЛНР), Петровка и Жовтневое. Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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