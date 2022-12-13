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Минобороны РФ: российские военные поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

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Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Вооруженные силы России поразили пункты дислокации украинских войск в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности в районах населенных пунктов Тернополь и Петропавловка. В результате действий российских военных были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ и места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран.

Ранее Минобороны сообщило о гибели полковников Макарова и Бровко при отражении атак ВСУ в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, днепропетровская область, игорь конашенков, минобороны россии, пункты дислокации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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