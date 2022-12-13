Минобороны РФ: российские военные поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Вооруженные силы России поразили пункты дислокации украинских войск в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности в районах населенных пунктов Тернополь и Петропавловка. В результате действий российских военных были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ и места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран.

Ранее Минобороны сообщило о гибели полковников Макарова и Бровко при отражении атак ВСУ в ДНР.

Видео: Минобороны России