Минобороны РФ: российские военные поразили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы России поразили пункты дислокации украинских войск в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности в районах населенных пунктов Тернополь и Петропавловка. В результате действий российских военных были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ и места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран.
Ранее Минобороны сообщило о гибели полковников Макарова и Бровко при отражении атак ВСУ в ДНР.
Видео: Минобороны России
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