Минобороны поможет Подмосковью в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, что об оказании помощи региону его попросил губернатор Андрей Воробьёв.
По словам Шойгу, запрос поступил на министерские медицинские бригады - реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские. Министр отметил, что было принято решение оказать помощь Московской области.
Шойгу добавил, что военные должны поддержать граждан, находящихся в сложной ситуации. Среди них предприятия ВПК.
Ранее Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны.
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