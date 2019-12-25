Шойгу добавил, что военные должны поддержать граждан, находящихся в сложной ситуации.

Минобороны поможет Подмосковью в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, что об оказании помощи региону его попросил губернатор Андрей Воробьёв.

По словам Шойгу, запрос поступил на министерские медицинские бригады - реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские. Министр отметил, что было принято решение оказать помощь Московской области.

Шойгу добавил, что военные должны поддержать граждан, находящихся в сложной ситуации. Среди них предприятия ВПК.

Ранее Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны.