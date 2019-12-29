Новые разработки заменят аналогичные советские космические аппараты.

Минобороны получит спутник "Пион-НКС". Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу во время заседания ведомства. Известно, что новый аппарат станет составной частью системы радиоэлектронной разведки.

График завершения работ по космическом устройству утвержден еще в декабре 2019 года. Сроки запуска спутника зависят от разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники. Скоординирован предварительных график испытаний.

Напомним, что "Пион-НКС" вместе с компонентами РТР "Лиана" - "Лотосами-С" заменят действующие спутники. Сейчас в эксплуатации Минобороны находятся советские аппараты "Целина-2".

Ранее на МКС будут временно ограничивать связь с Землей.

Видео: YouTube/Минобороны России