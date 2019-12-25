Минобороны получит глубоководный беспилотник "Аврора"

Аппарат погружается на тысячу метров.

Минобороны России получит малогабаритный многоцелевой глубоководный модульный автономный беспилотник "Аврора". Об этом журналистам "Краснй звезды" рассказал руководитель Главного управления Андрей Гончаров. Необитаемый аппарат начнет государственные испытания в ближайшее время.

После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение Андрей Гончаров, генерал-майор России

Генерал-майор подчеркнул, что устройство разработано для использования в любой акватории. Оно способно погружаться в воды Мирового океана на глубину до тысячи метров. Модульная конструкция позволяет разработчикам обеспечивать аппарат дополнительным оборудованием. При этом "Аврора" способна работать в автономном режиме до шести часов за счет литий-железофосфатной аккумуляторной батареи.

Опубликовано видео с учений российских минометчиков в Краснодарском крае.

Фото: Минобороны России