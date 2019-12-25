У границы Петербурга появился заказник с елями высотой до 35 метров

В Ленобласти защитят леса, где живут десятки видов птиц и млекопитающих.

В Ленинградской области создали комплексный заказник "Ржевский лесопарк и Ковалёвский лес". Он расположен во Всеволожском районе и примыкает к Петербургу, Всеволожску и Кудрово. Новая территория стала 54-й региональной особо охраняемой природной территорией области.

Заказник состоит из восьми участков. Его создание позволит сохранить старовозрастные леса, речные долины и места обитания редких представителей флоры и фауны.

Одним из наиболее ценных природных комплексов стал старовозрастной елово-мелколиственный лес в долине реки Лубьи. Высота отдельных елей достигает 35 метров, а диаметр стволов у основания превышает 1 метр. На территории также есть хвойные и смешанные леса, а также участки черноольшаников, близкие к естественным лесным сообществам.

Значительную часть заказника занимают долины рек Лубьи и Лапки, также известной как Жерновка. Они образуют природный коридор между Ленинградской областью и Петербургом. На юге территории берут начало Чёрная река и Нарвин ручей.

По результатам исследований, в заказнике обитают 64 вида птиц, 14 видов млекопитающих, 4 вида земноводных и 3 вида пресмыкающихся. Среди них есть представители, занесённые в Красную книгу Ленинградской области, в том числе белоспинный дятел. На территории также обнаружили редкие виды грибов и мохообразных.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов отметил, что создание заказника поможет сохранить природные комплексы и экологические связи вблизи крупной городской агломерации.

Фото: Комитет по природным ресурсам Ленобласти