В Петербурге задержали дроппера, забравшего у пенсионерки около 3 млн рублей

Мужчина нес крупную сумму денег от пожилой женщины мошенникам.

В Санкт-Петербурге мужчина забрал у пенсионерки 2,7 миллионов рублей для аферистов. Подозреваемого задержал наряд вневедомственной охраны, сообщила пресс-служба пресс-служба УВО Росгвардии по СПб и Ленинградской области.

По данным ведомства, около 17:20 росгвардейцы, патрулировавшие улицу Орджоникидзе, заметили мужчину, который получил от пожилой женщины пакет и убрал его в рюкзак. Прохожий вёл себя подозрительно: нервничал и постоянно оглядывался.

Когда патрульный автомобиль остановился рядом, мужчина бросился бежать, пытаясь скрыться во дворах на Пулковской улице. Правоохранители недолго преследовали беглеца и задержали его.

Выяснилось, что 46-летний задержанный работал курьером у мошенников. В изъятом пакете находилось 2, 7 млн рублей, которые злоумышленники выманили у пенсионерки. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее фигурант уже имел проблемы с законом. У него есть судимость за контрабанду особо ценных диких животных (черепах). Тогда ущерб оценили примерно в 8 млн рублей. Благодаря оперативным действиям наряда Росгвардии удалось пресечь мошенническую схему и сохранить средства пенсионерки.

Ранее в Петербурге задержали трёх дропперов, разводивших пенсионерок на крупные суммы.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и Леннинградской области.