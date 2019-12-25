Омбудсмен Петербурга объяснила, зачем подросткам по делам о терроризме нужна экспертиза

Анна Митянина рассказала о двух мотивах подростков, вовлеченных в диверсии.

Уполномоченная по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина призвала проводить углублённую психиатрическую экспертизу подросткам, обвиняемым в диверсиях по указке украинских мошенников. По мнению омбудсмена, это поможет установить мотивы несовершеннолетних и оценить, насколько они осознавали последствия своих действий. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Митянина отметила, что правоохранительные органы фиксируют большое количество подростков, привлекаемых к ответственности по тяжким уголовным статьям. При этом, по её словам, цель разбирательств не должна сводиться к тому, чтобы лишить несовершеннолетних будущего.

Омбудсмен также указала на существование двух подходов к проблеме: один предполагает снижение возраста уголовной ответственности за преступления террористической направленности, другой выступает против такого решения.

Митянина считает, что в подобных делах необходимо оценивать осознанность поступков подростков, наличие умысла и их способность понимать происходящее. По её словам, в одних случаях несовершеннолетние могут действовать под влиянием желания защитить семью, в других — ради заработка. Более глубокий анализ должен помочь специалистам определить, насколько подросток был способен осознавать характер своих действий.

По информации издания, вопрос обсуждается на уровне Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Митянина также заявила о необходимости разъяснять школьникам положения статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ, касающейся добровольного отказа от преступления.

Фото: Юлия Пыхалова