Минобороны получило партию модернизированных минометов "Сани"

Партия комплексов 2С12А отгружена ЦНИИ "Буревестник" в интересах Минобороны РФ.

Минобороны России получило партию модернизированных минометов "Сани". Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Центрального НИИ "Буревестник", который входит в состав "Уралвагонзавода" от Ростеха. Специалисты пояснили, что подрядчик выполнил все обязательства по государственному заказу о составе обновленных модификаций минометов.

ЦНИИ "Буревестник" отгрузил партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А в интересах министерства обороны РФ пресс-служба НИИ "Буревестник"

Напомним, что "Сани" используется для ликвидации навесным огнем сил противника, а также огневых средств в условиях полевого типа, скатах высот и глубоких ущельях. Техника оснащена осколочно-фугасными минами всех модификаций. Также военные могут использовать на минометах дымовые, осветительные и зажигательные мины, комплекс вооружения "Грань".

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Видео: YouTube / Минобороны России