Ранее "Малка" успешно прошла госиспытания.

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе предприятия-разработчика "Уралтрансмаш". Производство входит в "Уралвагонзавод", который в свою очередь является частью государственной корпорации "Ростех".

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Напомним, что "Малка" считается обновленным вариантом орудия 2С7 "Пион", который был создан а 1980-ых годах. До сих пор оружие считается одним из самых мощнейших пушек в мире. "Малка" успешно завершила полный цикл государственных испытаний. Эксперты проверили характеристики по подвижности, надежности ходовой части, силовую установку и трансмиссию. Проведены тесты по надежности механизмов заряда, прочности пушки и системы управления огневой мощью.

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Видео: Youtube/Минобороны России