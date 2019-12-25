Минобороны получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года

Самолеты изготовлены на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Минобороны России получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года. Об этом рассказали представители пресс-службы оборонного ведомства. Все борта передислоцированы с завода в Комсомольске-на-Амуре на аэродромы постоянного базирования Воздушно-космических сил РФ.

Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++" пресс-служба Минобороны России

Данная поставка завершила пятилетний контракт. В его рамках военные получили на боевое дежурство 50 самолетов. Известно, что два истребителя поступят на вооружение в центр подготовки авиационного персонала в Липецке. Еще один Су-35С остается в в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

Белоруссия закупит самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35 у России в 2021 году.

Фото: Минобороны России