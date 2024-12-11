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Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ с помощью беспилотников

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Задача реализована силами "Запада" на СВО.

Российские боевые расчеты FPV-дронов, работающих на оптоволокне, прямыми попаданиями уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Западной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащими отдельного разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии с помощью разведывательных БПЛА были выявлены группы пехоты боевиков ВСУ в различных районах в зоне проведения СВО.

пресс-служба Минобороны России

После определения и подтверждения точных координат мест нахождения объектов противника, командованием было принято решение об огневом воздействии на цель. Задачи успешно выполнены. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по военнослужащим армии киевского режима. Некоторые из солдат ВСУ находились в подвальных помещениях и замаскированных укрытиях. Попытки противника сбить российские ударные дроны с помощью стрелкового оружия оказались безуспешны. 

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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